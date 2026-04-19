Italien als wahrscheinlichstes Ziel für Valinčić

Moris Valinčić steht offenbar vor einem Abschied von Dinamo Zagreb im kommenden Transferfenster. Nach aktuellen Informationen gilt ein Wechsel als sehr wahrscheinlich, da sowohl Spielerseite als auch Berater davon ausgehen, dass der nächste Karriereschritt im Sommer erfolgen soll.

Die Ablöse für den Defensivspieler wird derzeit auf 15 bis 20 Millionen Euro geschätzt. Zvonimir Boban soll diese Grössenordnung bereits in Gesprächen mit der Führung des AC Milan kommuniziert haben. Auch laut Beraterseite entspricht diese Summe in etwa dem realistischen Marktwert des Spielers.

Besonders Klubs aus Italien zeigen starkes Interesse. Mehrere Topvereine aus der Serie A beobachten die Situation genau und sehen Valinčić als passenden nächsten Entwicklungsschritt. Ein Verbleib in Zagreb gilt aktuell als deutlich unwahrscheinlicher als ein Transfer ins Ausland.