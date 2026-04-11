Barça-Zukunft: Hansi Flick spricht über Robert Lewandowski

Wie geht es mit Robert Lewandowski bei Barça weiter? Das steht noch in den Sternen. Hansi Flick gibt sich aus seiner Trainerposition heraus bei diesem Thema duckmäuserisch.

Hansi Flick hat darauf verzichtet, öffentlich für eine Vertragsverlängerung von Robert Lewandowski beim FC Barcelona die Werbetrommel zu rühren.

«Jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt, um über die Vertragsverlängerung zu sprechen», äusserte sich Flick an der Presskonferenz vor dem Heimderby in LaLiga am Samstag (18.30 Uhr) gegen Espanyol Barcelona.

Und weiter: «Wir haben grosse Ziele zu erreichen, alle Spieler müssen sich darauf konzentrieren, ihr Bestes für diese Mannschaft, diesen Verein und seine Fans zu geben.» Sich um die Zukunft von Lewandowski zu kümmern, sei Decos Aufgabe, fügte Flick hinzu.

Der Übungsleiter hat da natürlich aber ein gehöriges Wörtchen mitzureden. Barça will Lewandowskis auslaufenden Vertrag eigentlich um ein Jahr verlängern, der 37-Jährige müsste hierfür aber einer signifikanten Gehaltskürzung zustimmen.

Lewandowski will bis Ende April über seine Barça-Zukunft entscheiden, die offenbar noch komplett offen ist. Der Topstürmer soll sich jüngst selbst beim AC Mailand angeboten haben, ausserdem gilt Juventus Turin als interessiert.