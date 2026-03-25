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Bald ist es soweit

Der Zeitpunkt für die Lewandowski-Entscheidung über die Barça-Zukunft steht

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 25 März, 2026 10:03
Der Zeitpunkt für die Lewandowski-Entscheidung über die Barça-Zukunft steht

Robert Lewandowski betont bislang stets, dass er bezüglich seiner sportlichen Zukunft entspannt nach vorne schaut. Sein Vertrag beim FC Barcelona läuft zum Saisonende aus. Nun steht aber fest, bis wann in der Personalie Klarheit herrschen soll.

Laut einem Bericht von «Mundo Deportivo» würde Barça den auslaufenden Kontrakt eigentlich gerne um ein Jahr verlängern. Lewandowski hat sich allerdings noch nicht entschieden, ob er dies auch möchte. Seine Entscheidung fällt lauf dem Bericht bis Ende April.

Der Torjäger müsste bei einem Verbleib offenbar ziemlich drastische Gehaltskürzungen in Kauf nehmen. Ob er dies tun will, ist noch unklar. Anderswo könnte Lewandowski deutlich mehr kassieren. Insbesondere Vereine aus der MLS, darunter Chicago Fire, schielen auf ein Engagement des Nationalspielers.

Auch sportlich könnte sich ein Abgang Lewandowskis in Barcelona durchaus anbieten: Zuletzt war er im Angriffszentrum nicht mehr gesetzt. Seine Rolle könnte künftig eher noch weiter marginalisiert werden. In der laufenden Spielzeit kommt er in 37 Einsätzen auf 16 Tore. Ferran Torres macht ihm die Position als Stossstürmer allerdings zunehmend streitig.

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