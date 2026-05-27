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Verhandlungen laufen

Barça könnte den Bayern Anthony Gordon ausspannen

Autor: | Publiziert: 27 Mai, 2026 13:14
Barça könnte den Bayern Anthony Gordon ausspannen

Der englische Stürmer Anthony Gordon könnte den Weg zum FC Barcelona finden. Die Bayern drohen leer auszugehen.

Wie «Sky» und auch englische Medien berichten, laufen seit Dienstag direkte Verhandlungen zwischen Newcastle United und Barça. Der 25-jährige Angreifer stimmt dem Wechsel zum La Liga-Klub bereits zu. Die grosse Frage lautet nun allerdings, ob sich Barça mit den Magpies bezüglich der Ablösemodalitäten einigen kann. Newcastle soll eine Summe von rund 80 Mio. Euro fordern.

Andere Premier League-Klubs beobachten die Situation weiterhin, stehen aber erst einmal in der zweiten Reihe. Wie auch der FC Bayern.

Gordons Vertrag in Newcastle läuft noch bis 2030. Seine Zukunft liegt aber wohl nach der WM woanders.

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