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Kabacalman bleibt

Der FC Sion verlängert mit seinem Captain

Autor: | Publiziert: 5 Juni, 2026 17:36
Der FC Sion verlängert mit seinem Captain

Der FC Sion setzt auch in den kommenden Jahren auf seinen Captain und Mittelfeldstrategen Ali Kabacalman.

Der 30-jährige Spielmacher verlängert seinen Kontrakt bei den Wallisern vorzeitig um ein weiteres Jahr bis 2028. Kabacalman ist einer der absoluten Leader des Super League-Klubs und wird dies auch bleiben, wie Sportchef Barthélémy Constantin betont: «Ali ist ein unverzichtbarer Spieler in unserem Kader. Neben seinen sportlichen Qualitäten bringt er durch seine Führungsqualitäten, seine Professionalität und seine Erfahrung viel in die Mannschaft ein. Er verkörpert perfekt die Identität, die wir unserem Team geben wollen. Ich freue mich sehr, dass wir in den nächsten zwei Spielzeiten auf unseren Kapitän zählen können.»

Kabacalman freut sich über die Vertragsverlängerung: «Ich freue mich sehr, mein Abenteuer beim FC Sion fortzusetzen. Dieser Verein bedeutet mir und meiner Familie sehr viel. Wir haben in den letzten Saisons wunderbare Momente erlebt, und ich bin überzeugt, dass wir gemeinsam noch Großes erreichen können. Die Kapitänsbinde zu tragen, erfüllt mich mit großem Stolz, und ich kann es kaum erwarten, diese Farben weiterhin zu repräsentieren.»

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