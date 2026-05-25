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Sion könnte Winsley Boteli direkt für dicken Gewinn weiterverkaufen

Autor: | Publiziert: 25 Mai, 2026 10:57
Sion könnte Winsley Boteli direkt für dicken Gewinn weiterverkaufen

Der FC Sion investiert 3,5 Mio. Euro und aktiviert die Kaufoption für Stürmer Winsley Boteli. Ob der 19-jährige Angreifer im Wallis bleibt, ist aber noch ungewiss.

Am Pfingstmontag bestätigt der Super Ligist den definitiven Transfer des Angreifers. Boteli unterzeichnet einen langfristigen Vertrag bis 2030.

Wie die «Rheinische Post» berichtet, ist ein direkter Weiterverkauf des jungen Stürmers nicht ausgeschlossen: Sion würde für diesen Fall allerdings rund 10 Mio. Euro fordern. Interessenten gibt es durchaus. Der FC Genua aus der Serie A soll für Boteli 7 Mio. Euro hinlegen wollen. Auch der FC Brügge aus Belgien ist am Offensivspieler dran.

Gladbach ist bei einem allfälligen Weiterverkauf ebenfalls involviert: Rund 10 Prozent der Einnahmen gingen an den Bundesligisten.

Sion hat sich durch den Cupsieg von St. Gallen für die Conference League qualifiziert. Das Szenario, dass Boteli mindestens eine Saison in Sion bleibt, ist ebenfalls sehr plausibel.

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