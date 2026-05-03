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Trennung von Jonas Omlin

Routinier soll neue Nummer zwei in Gladbach werden

Autor: Sören Mundt | Publiziert: 3 Mai, 2026 14:33
Routinier soll neue Nummer zwei in Gladbach werden

Bei Borussia Mönchengladbach zeichnet sich eine Veränderung auf der Torhüterposition ab. Daniel Batz vom 1. FSV Mainz 05 steht kurz vor einem Wechsel an den Niederrhein – und das ablösefrei.

Der 35-Jährige soll in der kommenden Saison die Rolle der Nummer zwei übernehmen. Hintergrund ist die erwartete Trennung von Stammtorhüter Jonas Omlin, der den Klub im Sommer verlassen könnte.

Laut «Sky Sport Deutschland» hat Batz den Medizincheck bereits absolviert. Die offizielle Vertragsunterzeichnung steht allerdings noch aus, da letzte Details geklärt werden müssen. Der erfahrene Keeper war seit 2023 in Mainz aktiv und bringt die nötige Routine für die geplante Rolle in Gladbach mit.

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