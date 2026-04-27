Ein Gladbacher Sommerneuzugang war bereits vor Ort

Borussia Mönchengladbach hat den Klassenerhalt in der Bundesliga nach wie vor nicht geschafft. Unabhängig davon wird natürlich am Kader der kommenden Saison gearbeitet. Teil davon wird aller Voraussicht nach Ismail Badjie sein.

Der 20-jährige Offensivspieler läuft derzeit noch für den Drittligisten VfL Osnabrück auf. Badjie war in Gladbach laut «Bild» aber sogar schon vor Ort und hat den Transfer aufgegleist. Dennoch ist noch keine finale Entscheidung getroffen. Auch andere Vereine haben den Deutsch-Gambier auf dem Schirm.

In der laufenden Saison sind dem Angreifer in 29 Drittliga-Partien acht Treffer geglückt. Sein Vertrag in Osnabrück läuft zwar noch bis 2028, doch im Sommer könnte es für ihn eine oder – bei einem Gladbacher Klassenerhalt – sogar zwei Ligen weiter nach oben gehen.