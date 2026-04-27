Trainer Domenico Tedesco bei Fenerbahçe rausgeworfen

Der deutsche Trainer Domenico Tedesco ist nicht mehr länger Trainer von Fenerbahçe.

Nach der 0:3-Niederlage bei Stadtrivale Galatasaray, die wohl auch gleichbedeutend mit der Meisterschaftsentscheidung ist, muss der 40-Jährige mit sofortiger Wirkung gehen. Neben Tedesco trifft es auch dessen gesamter Trainerstab, Sportdirektor Devin Özek und Fussballkoordinator Berke Celebi.

Fenerbahçe hat in der Liga zuletzt zweimal in Folge verloren und drei Spieltage vor Ende sieben Punkte Rückstand auf Tabellenführer Galatasaray.

Tedesco hatte den Trainerjob beim Klub aus Istanbul erst im vergangenen Sommer angetreten. Er folgte auf José Mourinho.