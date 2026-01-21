Marmoush-Transfer ist bei Manchester City aktuell ein heisses Thema

SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Autor: Sören Mundt | Publiziert: 21 Januar, 2026 15:54
Fenerbahçe arbeitet intensiv an einer hochkarätigen Verstärkung für den Angriff. Nach Berichten der Zeitung «Sabah» beschäftigt sich der türkische Spitzenklub mit Omar Marmoush von Manchester City. In dieser Woche sollen Gespräche mit dem Umfeld des Spielers sowie mit City-Verantwortlichen in England stattfinden.

Die Zukunft des 26-jährigen ägyptischen Nationalspielers gilt als offen. Nach der Verpflichtung von Antoine Semenyo hat sich die Konkurrenzsituation im Angriff von Manchester City deutlich verschärft. Ob Marmoush weiterhin fest eingeplant ist, hängt laut Berichten von den finalen Kaderplanungen des Trainerstabs ab.

Marmoush war im Januar 2025 für rund 75 Millionen Euro zu Manchester City gewechselt und besitzt dort einen Vertrag bis 2029. In der laufenden Ligaspielzeit kam er bislang zehnmal zum Einsatz und bereitete ein Tor vor. Sein Marktwert wird aktuell auf etwa 65 Millionen Euro geschätzt. Neben Fenerbahçe sollen auch Tottenham Hotspur und Aston Villa die Situation verfolgen.

