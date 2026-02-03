SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Transferfenster noch geöffnet

N’Golo Kanté streikt Training bei Al-Ittihad und will weiterhin zu Fenerbahçe

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 3 Februar, 2026 16:06
Der Wechsel von N’Golo Kanté zu Fenerbahçe ist auf äusserst kuriose Art und Weise gescheitert. Der französische Mittelfeldspieler N’Golo Kanté ist stinksauer auf die Verantwortlichen von Al-Ittihad und verweigert aktuell das Training.

Die Saudis haben die Unterlagen für den Spielertausch zwischen Kanté und Fenerbahçe-Stürmer Youssef En-Nesyri nach Angaben von Fenerbahçe unvollständig bzw. zu spät hochgeladen. Ein Absturz des FIFA-Systems soll auch noch reingespielt haben. Die Türken haben die beiden Transfers im Laufe des Dienstags für gescheitert erklärt und die Schuld ganz klar von sich gewiesen.

Kanté glaubt aber noch immer, dass er den Wechsel in die Süper Lig tätigen kann. Tatsächlich ist das Transferfenster in der Türkei auch noch bis am 6. Februar geöffnet. Ein einseitiger Wechsel wäre also in der Theorie möglich. Al-Ittihad scheint ihn aber nicht mehr abgeben zu wollen. Und die Türken sitzen weiterhin auf Stürmer En-Nesyri fest, weshalb eine Kanté-Verpflichtung möglicherweise auch aus finanziellen Gründen schwierig zu realisieren ist. Die nächsten Tage müssen Klarheit bringen, wie es in der Personalie weitergeht.

