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Alles klar mit Real

Ex-Liverpool-Verteidiger Ibrahima Konaté hat seinen neuen Klub gefunden

Autor: | Publiziert: 2 Juni, 2026 15:27
Ex-Liverpool-Verteidiger Ibrahima Konaté hat seinen neuen Klub gefunden

Der französische Abwehrspieler Ibrahima Konaté hat seinen neuen Verein offensichtlich gefunden. Für den 27-Jährigen geht es aller Voraussicht nach zu Real Madrid.

Der Innenverteidiger kann ablösefrei wechseln, da sein Vertrag in Liverpool Ende Juni ausläuft. Laut «AS» steht Real-Präsident Florentino Perez kurz davor, mit Konaté einen Vierjahresvertrag mit Option auf ein weiteres Jahr abzuschliessen. Der designierte Trainer José Mourinho soll sein Einverständnis für den Neuzugang bereits gegeben haben.

Auch Paris St. Germain und Al-Ittihad bemühen oder bemühten sich um Konaté, scheinen jedoch den Kürzeren zu ziehen. Voraussetzung für den Konaté-Wechsel zu Real ist noch, dass Perez die Präsidentschaftswahl am 7. Juni gewinnt. Davon gehen zurzeit alle aus.

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