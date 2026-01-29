Karim Benzema verweigert Einsatz für Al-Ittihad und sorgt für Skandal

SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 29 Januar, 2026 13:35
Karim Benzema weigert sich wegen eines Vertragszwists für seinen saudischen Klub Al-Ittihad aufzulaufen und könnte den Verein vorzeitig verlassen.

Der 38-jährige Franzose spielt seit Juli 2023 für den saudischen Klub auf und feierte dort durchaus Erfolge. In der vergangenen Saison gewann er mit seinem Team sowohl die Saudi Pro League wie auch den saudischen Pokal. Nun gibt es hinter den Kulissen allerdings mächtig Zoff: Gespräche über eine Vertragsverlängerung des Stürmers verlaufen überhaupt nicht so, wie sich dieser es sich wünscht.

Laut «Foot Mercato» ist Benzema über das zuletzt vorgelegte Angebot von Al-Ittihad derart unzufrieden, dass er sich weigert im anstehenden Spiel gegen Al-Fateh aufzulaufen. Die Klubbosse seien informiert.

Schon länger wird darüber spekuliert, dass der frühere Torjäger von Real Madrid eine Rückkehr nach Europa anstreben könnte. Ausgeschlossen ist dies nicht. Allerdings müsste ein Transfer bis Anfang der kommenden Woche über die Bühne gehen. Dann schliessen die Transferfenster in den Topligen.

In der aktuellen Saison hat Benzema in 21 Spielen für seinen Verein bereits wieder 16 Treffer erzielt. Al-Ittihad liegt allerdings nur auf dem 6. Tabellenplatz.

