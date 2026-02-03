SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Update
Transfer gescheitert

Al-Ittihad reicht Dokumente für Kanté-Transfer zu Fenerbahçe zu spät ein

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 3 Februar, 2026 12:22
Al-Ittihad reicht Dokumente für Kanté-Transfer zu Fenerbahçe zu spät ein

Fenerbahçe kann den geplanten Wechsel von Mittelfeldspieler N’Golo Kanté nicht realisieren.

Wie die Türken am Dienstag bestätigen, hat Al-Ittihad die notwendigen Unterlagen zu spät ins Transfersystem der FIFA hochgeladen. Der Wechsel des französischen Mittelfeldspielers nach Istanbul kommt deshalb genauso wenig zustande wie der geplante Wechsel des marokkanischen Stürmers Youssef En-Nesyri (28) in die umgekehrte Richtung.

Fenerbahçe legt Wert auf die Feststellung, dass das Fehlschlagen der beiden Transfers nicht am Süper Lig-Klub liegt. Der Fokus wird nun auf andere Personalien gesetzt.

Mehr Dazu
Vertrag läuft aus

Al-Ittihad verfolgt genauen Plan mit Karim Benzema
Neuer Verein

N’Golo Kanté einigt sich mit einem türkischen Spitzenklub
Keine Lust mehr

Karim Benzema verweigert Einsatz für Al-Ittihad und sorgt für Skandal
Will nach Europa zurück

Besiktas im Rennen: Transfer-Hammer um Karim Benzema?
Mehrere Interessenten

Lazio Rom fordert hohe Ablöse für Nuno Tavares
Mehr entdecken
Bestätigung erfolgt

Jetzt also doch: N’Golo Kanté wechselt zu Fenerbahçe

4.02.2026 - 09:30
Transferfenster noch geöffnet

N’Golo Kanté streikt Training bei Al-Ittihad und will weiterhin zu Fenerbahçe

3.02.2026 - 16:06
George Ilenikhena

Al-Ittihad zahlt 33 Millionen für den Benzema-Nachfolger

3.02.2026 - 13:06
Transfer gescheitert

Al-Ittihad reicht Dokumente für Kanté-Transfer zu Fenerbahçe zu spät ein

3.02.2026 - 12:22
Neustart

Karim Benzema wechselt innerhalb Saudi-Arabiens den Klub

2.02.2026 - 21:10
Mit Klubbossen unzufrieden

Cristiano Ronaldo streikt bei Al-Nassr aus Trotz

2.02.2026 - 09:54
Vorschneller Wechsel?

Unruhe um Benzema: Al-Hilal beobachtet Situation genau

1.02.2026 - 12:27
Keine Einigung

Diaby-Transfer zu Inter droht zu scheitern

1.02.2026 - 12:17
Will nach Europa zurück

Besiktas im Rennen: Transfer-Hammer um Karim Benzema?

31.01.2026 - 15:47
Keine Lust mehr

Karim Benzema verweigert Einsatz für Al-Ittihad und sorgt für Skandal

29.01.2026 - 13:35