Al-Ittihad reicht Dokumente für Kanté-Transfer zu Fenerbahçe zu spät ein

Fenerbahçe kann den geplanten Wechsel von Mittelfeldspieler N’Golo Kanté nicht realisieren.

Wie die Türken am Dienstag bestätigen, hat Al-Ittihad die notwendigen Unterlagen zu spät ins Transfersystem der FIFA hochgeladen. Der Wechsel des französischen Mittelfeldspielers nach Istanbul kommt deshalb genauso wenig zustande wie der geplante Wechsel des marokkanischen Stürmers Youssef En-Nesyri (28) in die umgekehrte Richtung.

Fenerbahçe legt Wert auf die Feststellung, dass das Fehlschlagen der beiden Transfers nicht am Süper Lig-Klub liegt. Der Fokus wird nun auf andere Personalien gesetzt.