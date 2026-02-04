Jetzt also doch: N’Golo Kanté wechselt zu Fenerbahçe

SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 4 Februar, 2026 09:30
Mit etwas Verspätung kann Fenerbahçe die Verpflichtung von Mittelfeldspieler N’Golo Kanté doch noch offizialisieren.

Der Transfer fiel zunächst durch, da er im FIFA-Transfersystem zu spät gemeldet wurde. Etwas mehr als 24 Stunden nach dem Fiasko kommt aber die Kehrtwende. Da das Transferfenster in der Türkei ohnehin noch geöffnet ist, klappt es mit dem Kanté-Transfer von Al-Ittihad zu Fenerbahçe doch noch, wie der Süper Lig-Klub mitteilt.

Der 34-jährige Franzose unterzeichnet einen Vertrag bis 2028. Im Gegenzug kann auch der bisherige Fenerbahçe-Stürmer Youssef En-Nesyri (28) doch noch zu Al-Ittihad wechseln. Die Saudis zahlen für ihn 15 Mio. Euro. Kanté wechselt hingegen ablösefrei.

Der Nationalspieler verabschiedete sich 2023 von Chelsea in die Wüste und kehrt nun nach Europa zurück.

