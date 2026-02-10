SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Wunschstürmer

Ein saudischer Klub hat die Gespräche mit Salah eröffnet

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 10 Februar, 2026 16:40
Schon seit mehreren Jahren buhlen saudische Klubs um den ägyptischen Torjäger und langjährigen Liverpool-Profi Mohamed Salah. Im Hinblick auf den kommenden Sommer ist die Hoffnung der Saudis gross, dass es klappen wird.

Al-Ittihad beginnt nach Angaben von «Foot Mercato» nun die Gespräche mit dem 33-jährigen Angreifer und dessen Entourage. Salah stand zwischenzeitlich sogar schon im Januar vor einem Abschied bei den Reds, nachdem er sich dort Ende des vergangenen Jahres wegen fehlender Einsätze einen öffentlichen Rundumschlag leistete.

Letztlich spielt Salah aber weiterhin für Liverpool. Zuletzt hat er sich auch wieder in der Startelf etabliert. Dennoch ist ein Abgang im Sommer trotz Vertrag bis 2027 möglich. Die Verantwortlichen von Al-Ittihad machen sich grosse Hoffnungen bezüglich eines Transfer im Sommer.

