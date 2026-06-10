Newcastle United schnappt sich für 28 Millionen einen neuen Torhüter

Newcastle United bestätigt die Ankunft des französischen Torhüters Ewen Jaouen.

Der 20-Jährige wechselt für 28 Mio. Euro von Stade Reims zu den Magpies, wo er einen langfristigen Vertrag unterzeichnet. Jaouen ist als neue Nummer 1 eingeplant. «Ewen ist eine grossartige Verstärkung, und ich freue mich sehr, ihn bei Newcastle United willkommen zu heissen. Er ist ein vielversprechender junger Torwart, der während seiner Zeit in Frankreich sein grosses Potenzial unter Beweis gestellt hat. Er verfügt über eine Gelassenheit und Ausstrahlung, die man bei seinem Alter nicht erwarten würde, und wir sind überzeugt, dass er sich in unserem Umfeld weiterentwickeln und verbessern kann», sagt Chefcoach Eddie Howe über den Neuzugang.

Zwischenzeitlich war beim Verein des Schweizer Verteidigers Fabian Schär auch Noah Atubolu vom SC Freiburg ein Thema. Der Breisgauer muss sich aber anderweitig orientieren.