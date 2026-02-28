SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
In England wird ausgeteilt

Autor: Andre Oechsner | Publiziert: 28 Februar, 2026 17:01
Heftige Kritik an Nick Woltemade: «Schlechtester Neuzugang der Premier-League-Geschichte»

Nick Woltemade steckt bei Newcastle United tief im Formloch. Das lässt in England heftige Kritik an dem deutschen Stürmer aufbranden.

Nick Woltemade hat bei Newcastle United nicht an seinen starken Start anknüpfen können und wartet beispielsweise in der Premier League seit etwa zweieinhalb Monaten auf sein nächstes Tor. Das sorgt auf der englischen Insel für heftige Kritik.

«Nick Woltemade ist meiner Meinung nach der schlechteste Neuzugang in der Geschichte der Premier League», erklärt der Journalist Adrian Durham bei «talkSPORT». «Das ist nichts gegen ihn persönlich, es ist nichts Persönliches – ich habe gehört, dass er ein sehr guter Teamkollege ist. Aber 65 bis 70 Millionen Pfund für einen solchen Spieler, da müssen wir genauer hinschauen.»

Beim jüngsten 3:2 in der Champions League gegen Qarabag sei Woltemade zunächst im zentralen Mittelfeld aufgestellt worden, weil ihm Trainer Eddie Howe im Sturm nicht mehr vertraue, meint Durham. «Im zentralen Mittelfeld hat er nicht gut gespielt. Eddie Howe sagte, er habe im zentralen Mittelfeld nicht gut gespielt und dass er seit seiner Ankunft im Verein noch nie so wenig Einfluss auf das Spiel gehabt habe.»

Bei Newcastle hatte Woltemade aber auch schon grossen Einfluss. Der aktuelle deutsche Nationalspieler kommt in 41 Pflichtspielen auf zehn Tore und vier Vorlagen.

