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Nach Abstieg

Der FC St. Pauli wirft seinen Trainer raus

Autor: | Publiziert: 4 Juni, 2026 17:18
Der FC St. Pauli wirft seinen Trainer raus

Der FC St. Pauli trennt sich nach dem Abstieg in die 2. Bundesliga von seinem Cheftrainer Alexander Blessin.

Der 53-Jährige hat den Abstieg der Kiezkicker in der abgelaufenen Spielzeit nicht verhindern können. St. Pauli landete in der Tabelle letztlich sogar auf dem 18. und letzten Tabellenplatz. Blessin hatte den Posten zwei Jahre lang inne.

Wer ihn beerben wird, ist noch nicht klar. Als heisser Kandidat gilt der frühere Holstein Kiel-Trainer Marcel Rapp, der aktuell vereinslos ist.

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