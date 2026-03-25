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Gleich zwei Super League-Klubs sind an 3. Liga-Stürmer Mika Schroers dran

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 25 März, 2026 15:32
Gleich zwei Super League-Klubs sind an 3. Liga-Stürmer Mika Schroers dran

Der deutsche Mittelstürmer Mika Schroers empfiehlt sich mit starken Auftritten für Drittligist Alemannia Aachen in dieser Saison für höhere Aufgaben. Die Interessentenliste ist lang und umfasst auch zwei Vereine aus der Super League.

Der 24-Jährige hat in der laufenden Spielzeit bereits 17 Treffer und zehn Assists in 32 Pflichtspielen erzielt. Er ist von Arminia Bielefeld nach Aachen ausgeliehen und macht dort beste Werbung in eigener Sache. Laut «Bild» sind unter anderem der FC Zürich und der FC St. Gallen auf den torgefährlichen Angreifer aufmerksam geworden. Er überzeugt durch seine Dynamik und Intensität sowie den Zug zum Tor insbesondere im Strafraum.

Aachen besitzt für den Angreifer eine Kaufoption von «nur» 150’000 Euro, die der Verein alleine aufgrund der vielen Interessenten und der Aussicht auf grossen finanziellen Profit ziehen wird. Im Sommer geht der Weg von Schroers nach nur einer Saison bei der Alemannia aber mit grosser Wahrscheinlichkeit weiter.

Die Schweiz ist eine Option. Auch in Deutschland gibt es für ihn jedoch viele Möglichkeiten: Namentlich genannt werden Hansa Rostock, Energie Cottbus, der FC St. Pauli und der VfL Bochum. Weitere Zweitligisten gehören ebenfalls dazu. Aachen winkt ein grosser Gewinn durch einen Verkauf. Arminia Bielefeld zieht aufgrund der hervorragenden Entwicklung des Stürmers hingegen eher den Kürzeren und kassiert «nur» die bereits fix ausgehandelte Ablöse in Höhe von 150’000 Euro.

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