Exklusiv: Venezia trifft drastische Entscheidung bei Junior Ligue

Venezia ist total unglücklich mit Junior Ligue, der erst vor wenigen Wochen in die Lagunenstadt gewechselt ist. Es zeichnet sich momentan ziemlich deutlich ab, dass sich der ehemalige FCZ-Star schon wieder auf Vereinssuche begeben muss.

Junior Ligue hat es nach seinem Winterabgang vom FC Zürich bisher verpasst, positive Schlagzeilen zu produzieren – im Gegenteil. Die aktuellen sportlichen Verstimmungen des 21-Jährigen haben wohl auch mit der sofortigen Ausleihe an Mantova zu tun, kurz zuvor hatte Venezia den Ligue-Transfer offiziell verkündet.

Der vielseitig einsetzbare Defensivspezialist sollte in den darauffolgenden Monaten also erst mal bei Mantova zeigen, was er so zu bieten hat. Und fällt dort bisher gnadenlos durch. 4-4-2.ch berichtete bereits vor rund einem Monat von den Problemen, die Ligue bei Mantova macht.

Ligue kam vor dem Heimspiel in der Serie B gegen Cesena zu spät zum Abschlusstraining und wurde deshalb von Trainer Francesco Modesto aus dem Spieltagskader gestrichen. Ligue soll zudem nicht richtig austrainiert sein. Mantovas Vorwurf lautet: Übergewicht.

Junior Ligue soll Venezia schon wieder verlassen

Während sich Mantova in den vergangenen Wochen aus dem Abstiegskampf befreite und mittlerweile auf einem soliden 11. Tabellenplatz steht, ist von Ligue keine Spur. Für Mantova hat er bisher nur ein Ligaspiel (45 Minuten) bestritten, bei dem er zur Halbzeit ausgewechselt wurde.

Venezia hat nun nach 4-4-2.ch-Informationen eine drastische Entscheidung getroffen: Ligue soll wenn möglich im Sommer wieder verkauft werden. Die Entscheidungsträger in der Lagunenstadt sind überhaupt nicht zufrieden mit dem ehemaligen Schweizer Nachwuchsnationalspieler und wollen ihm am liebsten wieder loswerden – und das nach wenigen Wochen und keinem einzigen Spiel.

Ligues Umfeld hat angeblich bereits damit begonnen, den Markt zu sondieren. Eine konkrete Spur zu einem allfälligen neuen Klub gibt es Stand jetzt nicht. Ligue hat bei Venezia einen Vertrag bis 2028 unterschrieben, als Ablöse wurden rund 2,5 Millionen Euro bezahlt.

Um nicht in einem Minusgeschäft zu enden, soll Venezia in etwa dieselbe Summe fordern, die vor wenigen Wochen für Ligue bezahlt wurde. Noch liegt es aber am Zürcher selbst, sich irgendwie wieder in den Fokus zu spielen.