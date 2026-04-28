Der FC Lugano rüstet sich für Europa und knackt Vereinsrekord für 18-Jährigen

Der FC Lugano wird sich im Sommer wohl mit dem honduranischen Flügelstürmer Dereck Moncada verstärken und für den 18-Jährigen eine Rekordsumme auf den Tisch legen.

Der Youngster ist zurzeit in Kolumbien für Inter Bogotá aktiv, doch im Sommer steht der Sprung nach Europa bevor. Laut Transferexperte Cesar Luis Merlo zieht es Moncada in die Super League: Der FC Lugano wird sich demnach mit dem dynamischen und torgefährlichen Angreifer verstärken. Dieser hat bereits drei Länderspiele für Honduras A-Nationalmannschaft bestritten.

Die Ablöse soll satte 7 Mio. US-Dollar betragen. Damit avanciert Moncada zum teuersten Neuzugang in der Vereinsgeschichte des FC Lugano. Sämtliche Eckpunkte der Vereinbarung sind geklärt. Nun sind nur noch die formellen Schritte notwendig. Der Neuzugang wird im Tessin demnach einen Fünfjahresvertrag unterzeichnen. Er soll in der kommenden Saison auch im Europacup für Furore sorgen. Mit dem 1:0-Sieg beim designierten Meister Thun haben die Luganesi am vergangenen Samstag einen sehr wichtigen Schritt für das internationale Geschäft gemacht.