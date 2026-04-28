SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Dereck Moncada kommt

Der FC Lugano rüstet sich für Europa und knackt Vereinsrekord für 18-Jährigen

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 28 April, 2026 12:08
Der FC Lugano rüstet sich für Europa und knackt Vereinsrekord für 18-Jährigen

Der FC Lugano wird sich im Sommer wohl mit dem honduranischen Flügelstürmer Dereck Moncada verstärken und für den 18-Jährigen eine Rekordsumme auf den Tisch legen.

Der Youngster ist zurzeit in Kolumbien für Inter Bogotá aktiv, doch im Sommer steht der Sprung nach Europa bevor. Laut Transferexperte Cesar Luis Merlo zieht es Moncada in die Super League: Der FC Lugano wird sich demnach mit dem dynamischen und torgefährlichen Angreifer verstärken. Dieser hat bereits drei Länderspiele für Honduras A-Nationalmannschaft bestritten.

Die Ablöse soll satte 7 Mio. US-Dollar betragen. Damit avanciert Moncada zum teuersten Neuzugang in der Vereinsgeschichte des FC Lugano. Sämtliche Eckpunkte der Vereinbarung sind geklärt. Nun sind nur noch die formellen Schritte notwendig. Der Neuzugang wird im Tessin demnach einen Fünfjahresvertrag unterzeichnen. Er soll in der kommenden Saison auch im Europacup für Furore sorgen. Mit dem 1:0-Sieg beim designierten Meister Thun haben die Luganesi am vergangenen Samstag einen sehr wichtigen Schritt für das internationale Geschäft gemacht.

Mehr Dazu
Auch Besuch aus Lugano

Exklusiv: Bellinzona lädt YB-Talent zum Probetraining ein
Irre Statistik

In der Super League wird mehr gesprintet als in der Premier League
Mattia Croci-Torti ruft an

Exklusiv: Lugano führt Verhandlungen wegen neuem Innenverteidiger
Wird abgeworben

Das FC Basel verliert sein Talent Gjan Ajdin an einen Super League-Konkurrenten
Für Mission Aufstieg

Exklusiv: Aarau will FCSG-Stürmer Shkelqim Vladi zurückholen
Mehr entdecken
Dereck Moncada kommt

Der FC Lugano rüstet sich für Europa und knackt Vereinsrekord für 18-Jährigen

28.04.2026 - 12:08
Suche geht weiter

Tessiner Polizei erteilt GC eine Absage für geplantes Barrage-Spiel in Lugano

23.04.2026 - 13:42
Für die kommende Saison

Ex-FCB-Profi Leon Avdullahu & Albian Hajdari werden bei Hoffenheim befördert

22.04.2026 - 15:33
Grosse Historie

Ein Super League-Klub präsentiert ein geschichtsträchtiges Retro-Trikot

15.04.2026 - 16:09
Vertragsverlängerung

FC Lugano: Langfristiges Bekenntnis zu Sportchef Sebastian Pelzer

10.04.2026 - 17:25
Bereit für nächsten Schritt

Ein Champions League-Achtelfinalist buhlt um Lugano-Goalie Amir Saipi

7.04.2026 - 12:14
Angebot nicht angenommen

Lugano wollte Captain Mattia Bottani zur U21 degradieren

1.04.2026 - 14:51
Entscheidung

David von Ballmoos verlässt YB fix und unterschreibt beim neuen Klub bis 2029

1.04.2026 - 10:22
Keine Selbstverständlichkeit

Spielplan steht: Alle Super League-Klubs kommen auf gleich viele Heimspiele

30.03.2026 - 19:31
Kein neuer Vertrag

Klublegende Mattia Bottani verlässt den FC Lugano

30.03.2026 - 19:08