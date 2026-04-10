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Vertragsverlängerung

FC Lugano: Langfristiges Bekenntnis zu Sportchef Sebastian Pelzer

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 10 April, 2026 17:25
FC Lugano: Langfristiges Bekenntnis zu Sportchef Sebastian Pelzer

Der FC Lugano verkündet am Freitagabend die Vertragsverlängerung mit seinem Chief Sports Officer Sebastian Pelzer.

Die Tessiner sind mit der Arbeit des 45-jährigen Deutschen so sehr zufrieden, dass sie den ursprünglich bis 2027 laufenden Kontrakt vorzeitig gleich um zwei Jahre bis 2029 verlängern. Pelzer übt die aktuelle Funktion seit Anfang 2025 aus. Davor war er in Lugano in einem Teilmandat bereits Leiter der Scouting-Abteilung.

Als Chief Sports Officer habe Pelzer «wesentlich zur Weiterentwicklung und Stärkung der sportlichen Struktur der Bianconeri» beigetragen, heisst es in einer Mitteilung der Luganesi. Pelzer hat den Einstieg von US-Unternehmer Joe Mansueto als Besitzer massgeblich mitgeprägt.

Luganos CEO und Vizepräsident Martin Blaser sagt: «Wir sind sehr zufrieden, die Zusammenarbeit mit Sebastian Pelzer auch in den kommenden Jahren fortsetzen zu können. Während seiner Zeit in Lugano hat er Kompetenz, strategische Weitsicht und grosse Führungsqualitäten unter Beweis gestellt. Die Vertragsverlängerung ist für uns ein natürlicher und konsequenter Schritt, der unserem Willen entspricht, der im Sportbereich begonnenen Arbeit Stabilität und Kontinuität zu verleihen.»

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