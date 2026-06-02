Lugano holt den Schweizer Verteidiger Joel Bichsel aus Deutschland zurück

Der FC Lugano verstärkt sich im Hinblick auf die kommende Saison mit dem Schweizer Abwehrspieler Joel Bichsel vom deutschen Drittligisten 1. FC Saarbrücken.

Der Innenverteidiger unterzeichnet bei den Tessinern einen Dreijahresvertrag bis Juni 2029. Der Linksfuss wurde einst bei den Young Boys ausgebildet und spielte auch eine Saison in der zweiten Mannschaft des SC Freiburg. Im Sommer 2024 verliess er seinen Stammklub endgültig und heuerte in Saarbrücken an, wo er unter anderem im DFB-Pokal für Furore sorgte. Jetzt kehrt Bichsel in die Schweiz zurück.

Sebastian Pelzer, Chief Sports Officer des FC Lugano, sagt: «Joel ist ein linksfüssiger Verteidiger, der körperliche Präsenz, Solidität und Vielseitigkeit vereint. Obwohl er noch jung ist, hat er bereits Erfahrungen in der Schweiz und in Deutschland gesammelt, und wir sind überzeugt, dass sein Profil sehr gut in unser sportliches Projekt passt. Mit seinen Eigenschaften bietet er uns zusätzliche Lösungen in der Defensive. Wir freuen uns, ihn in unseren Reihen zu haben, und sind überzeugt, dass er ein wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft werden wird.»