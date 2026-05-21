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Moncada unterschreibt bis 2031

FC Lugano holt Honduras-Nationalspieler

Autor: | Publiziert: 21 Mai, 2026 08:59
FC Lugano holt Honduras-Nationalspieler

Der FC Lugano hat den ersten externen Neuzugang für die kommende Saison offiziell vorgestellt. Die Tessiner verpflichten Dereck Moncada und statten den 18-Jährigen direkt mit einem langfristigen Vertrag bis 2031 aus.

Der junge Honduraner wechselt vom kolumbianischen Klub Inter Bogotá in die Swiss Super League. Zuvor hatte Moncada bereits in seiner Heimat Honduras auf sich aufmerksam gemacht und im vergangenen November sogar sein Debüt für die Nationalmannschaft gefeiert. Lugano-Sportchef Sebastian Pelzer zeigte sich nach dem Transfer überzeugt: „Dereck ist jung, aber hat für sein Alter schon einiges an Erfahrung gesammelt. Er hat in verschiedenen Settings vielversprechende Qualitäten gezeigt.“

Mit Moncada reagiert Lugano auf mehrere bereits feststehende Abgänge. Unter anderem verlassen Klublegende Mattia Bottani, Mohamed Belhadj Mahmoud, Micham Mahou, Zachary Brault-Guillard sowie Ersatzkeeper Serif Berbic den Klub. Bereits zuvor hatte Lugano zudem die feste Verpflichtung von David von Ballmoos bekanntgegeben.

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