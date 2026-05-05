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Um eine Partie

Sperre gegen Luganos Assistenztrainer wird reduziert

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 5 Mai, 2026 17:05
Sperre gegen Luganos Assistenztrainer wird reduziert

Der FC Lugano kann mit seinem Rekurs gegen die Sperre von Assistenztrainer Michele Salzarulo einen kleinen Erfolg verbuchen.

Der Präsident der Disziplinarkommission der Swiss Football League hat der Einsprache teilweise stattgegeben und die Sperre um eine Partie auf vier Spiele reduziert.

Dieser Entscheid ist nun für alle Instanzen der SFL endgültig. Lugano müsste den Internationalen Sportgerichtshof (CAS) in Lausanne anrufen, falls der Rekurs weitergezogen werden soll. Salzarulo hat bislang eine Sperre verbüsst und fehlt in den drei verbleibenden Partien Luganos gegen den FC St. Gallen, in Sion und gegen den FC Basel.

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