Borussia Dortmund hat einen Sommertransfer eingetütet

Borussia Dortmund hat einen Neuzugang für die kommende Saison eingetütet. Das kroatische Abwehrtalent Liam Claude Kanté stösst zum Bundesligisten.

Der 15-Jährige läuft derzeit in seiner Heimat für die U17 von Lokomotiva Zagreb auf. Ab der nächsten Saison wird er zunächst in den Dortmunder Nachwuchs integriert. Die Vereinbarung für einen Transfer steht laut «Ruhr Nachrichten» inzwischen. Geplant ist, dass Kanté anfänglich in der U19 zum Zug kommt. Perspektivisch ist er bei den Profis eingeplant.

Kanté war äusserst begehrt: Neben Dortmund buhlten Berichten zufolge auch der FC Bayern, RB Leipzig, die TSG Hoffenheim und Klubs aus Italien um ihn. Der Plan, den ihm die Dortmunder Verantwortlichen aufzeigten, war jedoch der überzeugendste.