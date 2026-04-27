Borussia Dortmund wird es bei Real-Stürmer Gonzalo Garcia versuchen

Real Madrid wird seinen Stürmer Gonzalo Garcia in der kommenden Saison wohl verleihen oder im Sommer sogar mit Rückkaufoption verkaufen. Borussia Dortmund bringt sich in Stellung.

Der Bundesligist hat in der Vergangenheit schon mehrfach erfolgreich Deals mit den Madrilenen abgewickelt und verfügt über beste Kontakte. Gemäss «AS» will der BVB davon in der Personalie Gonzalo Garcia profitieren. Der 22-Jährige konnte in dieser Saison bei Real durchaus Pluspunkte sammeln, ist jedoch mit seinen Einsatzzeiten unzufrieden und wird sich deshalb im Sommer wohl neu orientieren. Real will sicherlich den Zugriff behalten, könnte ihn aber temporär abgeben.

In Dortmund glaubt man an das Potenzial des Mittelstürmers. Noch ist nicht ganz klar, wie die Offensive des BVB künftig aussehen wird. Ein Abgang von Serhou Guirassy ist weiterhin möglich. Garcia könnte ihn ersetzen. Auch unabhängig davon ist der Spanier aber eine mögliche Verstärkung.