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Wechsel möglich

Der BVB erhält von Real-Stürmer Gonzalo García positive Signale

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 29 April, 2026 17:15
Der BVB erhält von Real-Stürmer Gonzalo García positive Signale

Der spanische Angreifer Gonzalo García könnte Real Madrid im Sommer verlassen, um woanders Spielpraxis zu sammeln. Borussia Dortmund gilt als potenzieller Abnehmer und erhält nun positive Signale.

Der 22-Jährige kann sich einen Wechsel zum Bundesligisten laut «Bild» sehr gut vorstellen. García drängt auf einen Abschied bei Real, da er dort nicht auf die Einsatzzeiten kommt, die er sich wünscht und die Konkurrenz nächste Saison angesichts der Rückkehr von Endrick wohl sogar noch grösser wird.

Auch Eintracht Frankfurt und der VfB Stuttgart wurden bereits mit ihm in Verbindung gebracht. Der BVB geht aber in die Offensive und soll bereit sein, bis zu 30 Mio. Euro zu investieren.

Real würde einem Verkauf wohl zustimmen, allerdings nur, wenn es über eine Rückkaufoption nach wie vor Zugriff auf den Angreifer hat.

In Dortmund könnte García unter Umständen Serhou Guirassy ersetzen, der seinerseits mit einem Abgang in Verbindung gebracht wird.

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