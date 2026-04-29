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Entscheidung gefordert

Karim Adeyemi erhält vom BVB ein Ultimatum

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 29 April, 2026 10:20
Karim Adeyemi erhält vom BVB ein Ultimatum

Borussia Dortmund setzt Karim Adeyemi in den Vertragsgesprächen unter Druck.

Eine Ausdehnung des Arbeitspapiers mit dem 24-jährigen Stürmer über 2027 hinaus ist für den BVB weiterhin denkbar. Allerdings liegt man laut «Sport Bild» in den Vorstellungen bezüglich Gehalt zurzeit meilenweit auseinander. Der neue Sportdirektor Ole Book hat die Personalie sofort zur Priorität erklärt und steht mit den Adeyemi-Beratern um Jorge Mendes im Austausch. Auch die Höhe der Ausstiegsklausel wird diskutiert und führt zu grösseren Diskrepanzen.

Ins letzte Vertragsjahr will der BVB mit Adeyemi nicht gehen. Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass diesem ein Ultimatum gesetzt wird: Entweder verlängert er bis Saisonende bzw. im Sommer oder er soll in der nächsten Transferperiode verkauft werden.

Der Flügelstürmer kann in dieser Saison nicht auf ganzer Linie überzeugen. Trainer Niko Kovac setzt ihn nicht wirklich als Stammspieler ein. Häufig muss sich Adeyemi mit Jokereinsätzen begnügen.

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