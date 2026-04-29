Der FC St. Gallen bringt für den Cupfinal ein Mottoshirt

Der FC St. Gallen lanciert für den Schweizer Cupfinal am 24. Mai ein spezielles Mottoshirt, das alle Fans der Grün-Weissen im Berner Wankdorf tragen sollen.

Das Trikot ist an die Mannschaft angelehnt, die 1969 den einzigen Cupsieg in der Vereinshistorie feierte. Es ist in Zusammenarbeit mit dem Dachverband 1879, dem Espenblock Sankt Gallen und dem FC St. Gallen entstanden.

Natürlich ist es ein grünes Shirt. Auf der Vorderseite prangt der Schriftzug «Mached eu unsterblich». Auf der Rückseite ist ein Akteur aus dem Team von 1969 zu sehen, wie er die Cuptrophäe in die Höhe stemmt.