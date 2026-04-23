Jadon Sancho forciert die Rückkehr zum BVB ab sofort

Jadon Sancho kann im Sommer ablösefrei wechseln. Der 26-Jährige verfolgt nun das aktive Ziel, ein drittes Mal zu Borussia Dortmund zu wechseln.

Dort spielte der englische Stürmer bereits zwischen 2017 und 2021 und noch einmal auf Leihbasis in der vorletzten Spielzeit. Beide Male fühlte er sich im Umfeld des BVB und in der Mannschaft sehr wohl und zeigte – wenig erstaunlich – auch seine besten Spiele der gesamten Karriere. Wie «Sky» nun berichtet, möchte Sancho gerne wieder fix für Dortmund auflaufen. Trainer Niko Kovac hat bereits sein Einverständnis gegeben und würde für den 23-fachen Nationalspieler auch einen Platz in der Mannschaft finden.

Nun liegt es an Geschäftsführer Lars Ricken und dem neuen Sportdirektor Ole Book, ob sie sich mit Sancho und dessen Beratern auf einen Vertrag verständigen können. Klar ist, dass der Offensivkünstler im Vergleich zu seinen Bezügen bei Manchester United bzw. in dieser Saison bei Aston Villa deutliche Abstriche machen müsste. Erste Gespräche soll es sogar schon gegeben haben. Der BVB könnte bereit sein, Sancho jährlich rund sechs bis sieben Millionen Euro Salär anzubieten.