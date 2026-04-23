SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Bei Hoffenheim

Ex-Super League-Profi Albian Hajdari hat seinen neuen Vertrag bereits unterzeichnet

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 23 April, 2026 22:59
Ex-Super League-Profi Albian Hajdari hat seinen neuen Vertrag bereits unterzeichnet

Der frühere Lugano-Profi Albian Hajdari hat sich bei der TSG Hoffenheim in weniger als einem Jahr bereits einen neuen Vertrag verdient.

Der 22-jährige Abwehrspieler hat beim Bundesligisten einen neuen Kontrakt bis 2031 unterzeichnet. Dieser beschert ihm ein besseres Salär. Eine Ausstiegsklausel enthält das Arbeitspapier nach Angaben von «Sky» nicht. Bislang war Hajdari bis 2029 gebunden. Beide Parteien sind sich rasch über die Verlängerung einig geworden.

Diese ist indes keine Garantie, dass der ehemalige Basler Junior, der auch schon für die Nachwuchsteams von Juventus auflief, im Sommer nicht wechselt. Mit Atalanta und Atlético Madrid haben bereits zwei Topklubs ihre Fühler ausgestreckt.

Hajdari hat nach seinem Wechsel vom Tessin nach Hoffenheim beim neuen Klub von Beginn weg viel Verantwortung übernommen. Auch in der kosovarischen Nationalmannschaft avancierte er nach seinem Debüt im Oktober des vergangenen Jahres sofort zum Leistungsträger.

Mehr Dazu
Im Fokus

Jungstar Manzambi steht auch bei türkischem Topklub auf der Liste
Schon soweit?

Der Weg für die Rückkehr von Yann Sommer zum FC Basel ist frei, aber…
Er darf gehen

Inter Mailand trifft bei Yann Sommer überraschende Entscheidung
In Ägypten

Christian Gross steht vor sensationellem Comeback als Trainer
Für Innenverteidigung

Exklusiv: Luzern hat Schweizer U21-Star Bruno Ogbus auf dem Schirm
Mehr entdecken
Bei Hoffenheim

Ex-Super League-Profi Albian Hajdari hat seinen neuen Vertrag bereits unterzeichnet

23.04.2026 - 22:59
Martinez erhält Vorzug

Deshalb sass Yann Sommer bei Inter Mailand zweimal in Folge auf der Bank

22.04.2026 - 10:20
Diagnose ist da

Miro Muheim kriegt nach Verletzung Horror-Diagnose – WM in Gefahr

21.04.2026 - 13:46
Kein Rücktritt

Yakin enthüllt: Granit Xhaka macht nach der WM in der Nati weiter

16.04.2026 - 16:54
Voll einsatzfähig

Das grosse Aufatmen bei Johan Manzambi nach Schreckmoment

15.04.2026 - 23:55
Für Management-Kurs

Haris Tabakovic arbeitet bereits mit Arsène Wenger zusammen

15.04.2026 - 09:44
Zwei Direktabnahmen

Noah Okafor erzielt im Old Trafford einen sensationellen Doppelpack

13.04.2026 - 21:21
Ein Duo imponiert

Yann Sommer nennt die zwei aus seiner Sicht besten Serie A-Goalies der Saison

13.04.2026 - 19:32
Humpelt vom Platz

Sorgen um das linke Knie von Johan Manzambi nach Sieg in Mainz

12.04.2026 - 21:41
Schweizer Legionäre

Thomas Stamm feiert wichtigen Sieg, Nico Elvedi verteidigt stark

11.04.2026 - 18:00