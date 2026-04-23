Ex-Super League-Profi Albian Hajdari hat seinen neuen Vertrag bereits unterzeichnet

Der frühere Lugano-Profi Albian Hajdari hat sich bei der TSG Hoffenheim in weniger als einem Jahr bereits einen neuen Vertrag verdient.

Der 22-jährige Abwehrspieler hat beim Bundesligisten einen neuen Kontrakt bis 2031 unterzeichnet. Dieser beschert ihm ein besseres Salär. Eine Ausstiegsklausel enthält das Arbeitspapier nach Angaben von «Sky» nicht. Bislang war Hajdari bis 2029 gebunden. Beide Parteien sind sich rasch über die Verlängerung einig geworden.

Diese ist indes keine Garantie, dass der ehemalige Basler Junior, der auch schon für die Nachwuchsteams von Juventus auflief, im Sommer nicht wechselt. Mit Atalanta und Atlético Madrid haben bereits zwei Topklubs ihre Fühler ausgestreckt.

Hajdari hat nach seinem Wechsel vom Tessin nach Hoffenheim beim neuen Klub von Beginn weg viel Verantwortung übernommen. Auch in der kosovarischen Nationalmannschaft avancierte er nach seinem Debüt im Oktober des vergangenen Jahres sofort zum Leistungsträger.