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Ab ins Ausland

Bundesliga-Klub beobachtet Thuns Meichtry seit Monaten und will zuschnappen

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 28 April, 2026 10:08
Bundesliga-Klub beobachtet Thuns Meichtry seit Monaten und will zuschnappen

Franz-Ethan Meichtry wird sich nach dem (baldigen) Gewinn des Meistertitels mit Thun im Sommer wohl verabschieden und ins Ausland wechseln. Ein ganz bestimmter Klub in der Bundesliga ist ein heisser Anwärter für einen Transfer.

Wie der «kicker» berichtet, steht der 20-jährige Mittelfeldspieler aktuell voll im Fokus der TSG Hoffenheim. Dort wurden zuletzt gleich mehrere Schweizer Spieler verpflichtet: Leon Avdullahu und Albian Hajdari machten den Sprung aus der Super League in den Kraichgau letzten Sommer und haben sich sofort durchgesetzt und etabliert. Nach dieser Saison holt der Klub mit Alessandro Vogt (FC St. Gallen) und Cajetan Lenz (VfL Bochum) zwei weitere Schweizer. Vielleicht kommt mit Franz-Ethan Meichtry sogar noch ein weiterer hinzu.

Dieser wird von Hoffenheim, wie von 4-4-2.ch bereits im vergangenen Dezember berichtet, seit geraumer Zeit beobachtet. Bald könnten konkretere Schritte folgen. Meichtry hätte im Winter auch in Parma landen können. Der FC Thun lehnte einen Abgang des Spielmachers letztlich allerdings ab, um die Mannschaft in der aktuellen Saison zusammenzuhalten. Dies zahlt sich angesichts des bevorstehenden Meistertitels aus.

Im Sommer gibt es für Meichtry, und möglicherweise auch für andere Spieler, aber wohl kein Halten mehr. Immerhin darf sich Thun über eine stattliche Ablöse freuen. Der aktuelle Vertrag des jungen Mittelfeldprofis läuft bis 2030.

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