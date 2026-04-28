RB Leipzig hat über die Zukunft von Trainer Ole Werner entschieden

Rund um die Zukunft von Ole Werner als Trainer von RB Leipzig gab es zuletzt einige Fragezeichen. Diese sind nun verschwunden.

Nachdem die Leipziger zuletzt eine beeindruckende Serie hinlegten und in der Bundesliga voll auf Kurs in Richtung einer Top-4- oder sogar Top-3-Platzierung inklusive Champions-League-Qualifikation sind, soll die Reise des 37-jährigen Trainers definitiv weitergehen.

Dessen Vertrag läuft ohnehin noch bis Juni 2027. Eine vorzeitige Trennung ist nicht (mehr) angedacht, berichtet Sky. Werner wird von Seiten der Klubleitung das volle Vertrauen ausgesprochen. Dazu passt auch ein Statement von Geschäftsführer Marcel Schäfer am vergangenen Wochenende: «Selbst eine Rekordsaison ist möglich. Man weiss, was hier bei RB Leipzig schon für Mannschaften gespielt haben. Das Trainerteam um Ole, die Mannschaft, der ganze Stuff, der ganze Klub haben dazu beigetragen, dass wir nach einer wirklich enttäuschenden Saison jetzt hier stehen.»

Zuletzt feierte Leipzig in der Bundesliga fünf Siege in Serie. Sieben der letzten acht Spiele wurden gewonnen.