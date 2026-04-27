Ein Serie A-Klub hat bereits mit Angelo Stiller gesprochen

Mittelfeldprofi Angelo Stiller könnte den VfB Stuttgart nach insgesamt drei Jahren im Sommer verlassen. Ein Serie A-Klub versucht sich nun in die Pole Position zu manövrieren.

Berichten aus Italien zufolge hat Juventus bereits Kontakt zu Stiller bzw. dessen Entourage aufgenommen und sogar schon erste Gespräche geführt. Der 25-jährige Nationalspieler wird als ideale Verstärkung für die Schaltzentrale im Mittelfeld erachtet.

Im vergangenen Jahr hatte Landsmann Toni Kroos den Spielgestalter bei Real Madrid höchstpersönlich als Verstärkung vorgeschlagen. Der damalige Trainer Xabi Alonso hat aber Spieler mit anderen Profilen gesucht, weshalb Stiller dann nicht nach Madrid wechselte.

Stuttgart konnte aufatmen und den Profi für ein weiteres Jahr in den eigenen Reihen halten. Dank einer Ausstiegsklausel in Höhe von 36 Mio. Euro ist Stiller nun für die Schwaben aber wohl nicht mehr zu halten, wenn er denn wirklich wechseln möchte. In Turin hat sich eine Tür schon ziemlich weit geöffnet.