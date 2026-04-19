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Italien als Option

Juventus träumt von Lewandowski-Verpflichtung

Autor: Sören Mundt | Publiziert: 19 April, 2026 15:49
Juventus träumt von Lewandowski-Verpflichtung

Die Zukunft von Robert Lewandowski bleibt weiter offen. Während zuletzt auch über ein mögliches Interesse aus England spekuliert wurde, verdichten sich nun vor allem die Hinweise auf einen Wechsel nach Italien. Sowohl Juventus Turin als auch der AC Milan sollen die Situation des Stürmers vom FC Barcelona genau beobachten.

Besonders Juventus wird konkret: Berichten zufolge soll Lewandowskis Berater zeitnah nach Italien reisen, um Gespräche mit der Klubführung zu führen. Die „Alte Dame“ war bereits im Winter auf der Suche nach einem Stürmer dieses Profils und könnte nun erneut aktiv werden. Auch Milan gilt als langjähriger Interessent und verfolgt die Entwicklung aufmerksam.

Der 37-jährige Pole steht nur noch bis Ende Juni bei Barcelona unter Vertrag, was ihn zu einer attraktiven Option auf dem Transfermarkt macht. In der laufenden LaLiga-Saison kommt er auf zwölf Treffer in 25 Einsätzen. Mit 165 Länderspielen und 89 Toren für Polen bringt Lewandowski enorme Erfahrung mit – sein Marktwert liegt aktuell bei rund acht Millionen Euro.

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