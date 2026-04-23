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Benötigt noch die Freigabe

Liverpool-Goalie Alisson hat sich mit anderem Topklub geeinigt

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 23 April, 2026 18:55
Liverpool-Goalie Alisson hat sich mit anderem Topklub geeinigt

Der brasilianische Keeper Alisson könnte ab kommender Saison in der Serie A auflaufen.

Der 33-jährige Torhüter spielt bereits seit beinahe acht Jahren für den FC Liverpool und steht dort auch noch bis 2027 unter Vertrag. Ein vorzeitiger Abgang ist jedoch möglich. Laut Transferexperte Matteo Moretto hat sich Alisson mit Juventus grundsätzlich auf eine Zusammenarbeit ab der nächsten Saison verständigt.

Der Torhüter will und muss sich von Liverpool zunächst aber die Erlaubnis für einen Wechsel einholen. Der Premier Ligist könnte zustimmen. Der Georgier Giorgi Mamardashvili wurde im Sommer 2024 als künftige Nummer 1 geholt und könnte diesen Platz ab der kommenden Spielzeit fix einnehmen.

Alisson scheint für einen Wechsel nach Turin sogar bereit, Gehaltskürzungen in Kauf zu nehmen. Diese sind jedenfalls notwendig. Die Ablöse wird aufgrund der geringen Restlaufzeit seines Vertrags und wegen des relativ hohen Alters des Nationalspielers nicht allzu hoch ausfallen.

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