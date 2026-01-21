Donnarumma plant schon den Abflug zu Juventus Turin

Die Zukunft von Gianluigi Donnarumma könnte mittelfristig wieder nach Italien führen. Sein Berater Enzo Raiola erklärte in einem Interview mit «Rai», dass der italienische Nationaltorhüter einer Rückkehr in die Serie A grundsätzlich offen gegenüberstehe, sollte sich eine passende Gelegenheit ergeben.

In diesem Zusammenhang wird auch Juventus erneut als möglicher Interessent genannt. Die Turiner hatten sich bereits in der Vergangenheit mit Donnarumma beschäftigt und könnten ihre Bemühungen wieder aufnehmen, falls der Torhüter tatsächlich wechselbereit ist. Ein entscheidender Stolperstein bleibt jedoch das finanzielle Gesamtpaket.

Donnarumma steht bei Manchester City noch langfristig unter Vertrag. Sein Kontrakt läuft über fünf Jahre und beinhaltet eine Option bis 2031. Mit einem Jahresgehalt von mindestens 13 Millionen Pfund netto, zuzüglich möglicher Bonuszahlungen, bewegt sich der 25-Jährige in einer Gehaltsregion, die für italienische Klubs nur schwer darstellbar ist.