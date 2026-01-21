SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
In die Heimat

Donnarumma plant schon den Abflug zu Juventus Turin

Autor: Sören Mundt | Publiziert: 21 Januar, 2026 16:33
Donnarumma plant schon den Abflug zu Juventus Turin

Die Zukunft von Gianluigi Donnarumma könnte mittelfristig wieder nach Italien führen. Sein Berater Enzo Raiola erklärte in einem Interview mit «Rai», dass der italienische Nationaltorhüter einer Rückkehr in die Serie A grundsätzlich offen gegenüberstehe, sollte sich eine passende Gelegenheit ergeben.

In diesem Zusammenhang wird auch Juventus erneut als möglicher Interessent genannt. Die Turiner hatten sich bereits in der Vergangenheit mit Donnarumma beschäftigt und könnten ihre Bemühungen wieder aufnehmen, falls der Torhüter tatsächlich wechselbereit ist. Ein entscheidender Stolperstein bleibt jedoch das finanzielle Gesamtpaket.

Donnarumma steht bei Manchester City noch langfristig unter Vertrag. Sein Kontrakt läuft über fünf Jahre und beinhaltet eine Option bis 2031. Mit einem Jahresgehalt von mindestens 13 Millionen Pfund netto, zuzüglich möglicher Bonuszahlungen, bewegt sich der 25-Jährige in einer Gehaltsregion, die für italienische Klubs nur schwer darstellbar ist.

Mehr Dazu
Wird der FCB schwach?

Über 100 Millionen Ablöse! Hohes Angebot für Bayern-Star
Grosses Interesse

Trabzonspor setzt Oulai-Preis auf 40 Millionen Euro fest
Vorzeitiger Abschied

Omar Marmoush steht vor einem Abgang zu Tottenham
Überzählig

ManCity-Stürmer Omar Marmoush wird wegen Semenyo Galatasaray angeboten
Keine hohe Forderung

ManCity lässt Nathan Aké günstig zu Barça ziehen
Mehr entdecken
Gerüchteküche

Spekulationen um Palmer: Rückkehr zu Manchester City ein Thema

21.01.2026 - 18:49
In die Heimat

Donnarumma plant schon den Abflug zu Juventus Turin

21.01.2026 - 16:33
Irre Statistik

In der Super League wird mehr gesprintet als in der Premier League

20.01.2026 - 15:10
Stürmer steht vor Wechsel

Fulham macht dem BVB bei Oscar Bobb Konkurrenz

20.01.2026 - 14:45
Abgang folgt

Bernardo Silva hat über (Nicht-)Zukunft bei ManCity entschieden

20.01.2026 - 12:35
Neuzugang

Bayern & Liverpool gucken in die Röhre: ManCity stellt Marc Guéhi vor

19.01.2026 - 16:43
Verpflichtung möglich

Manchester City mit grossem Interesse an Alexander-Arnold

18.01.2026 - 13:26
Medizincheck fehlt

Guehi-Wechsel zu Manchester City vor Abschluss

18.01.2026 - 10:38
Gespräche schreiten voran

Vertragsverlängerung: Manchester City steht vor Coup

17.01.2026 - 12:26
Einigung erzielt

Marc Guéhi fehlt im Palace-Kader – Wechsel zu ManCity folgt

16.01.2026 - 15:21