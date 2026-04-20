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Rekordablöse gewünscht

RB Leipzig hat ein Auge auf Eli Junior Kroupi geworfen

Autor: Sören Mundt | Publiziert: 20 April, 2026 15:49
RB Leipzig hat ein Auge auf Eli Junior Kroupi geworfen

RB Leipzig hat offenbar ein Auge auf Eli Junior Kroupi geworfen. Der 19-jährige Angreifer des AFC Bournemouth zählt zu den begehrtesten Offensivtalenten Europas und wird von zahlreichen Topklubs intensiv verfolgt. Neben Leipzig zeigen unter anderem auch Real Madrid, Paris Saint-Germain sowie mehrere Premier-League-Klubs Interesse.

Besonders bemerkenswert: Auch Manchester United hat den Franzosen zuletzt gezielt beobachtet, während Arsenal, Liverpool und Chelsea ebenfalls seine Entwicklung verfolgen. Kroupi konnte sich in dieser Saison eindrucksvoll präsentieren und kommt auf zehn Tore in 28 Premier-League-Einsätzen.

Ein Transfer dürfte jedoch äusserst schwierig werden. Bournemouth betrachtet den Spieler als unverkäuflich und sitzt aufgrund seines bis 2030 laufenden Vertrags in einer starken Position. Die Ablöseforderungen bewegen sich Berichten zufolge in einer Grössenordnung von bis zu 80 Millionen Pfund.

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