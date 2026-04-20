Liegt Manuel Neuers Zukunft in England?

Bei Bayern München könnte im Sommer eine Ära zu Ende gehen: Manuel Neuer steht vor einer unklaren Zukunft. Der 40-jährige Torhüter ist seit 15 Jahren beim Rekordmeister aktiv, doch sein Vertrag läuft im Juni aus und eine Verlängerung ist bislang nicht gesichert.

Laut Berichten gibt es konkretes Interesse aus der Premier League. Besonders Brighton & Hove Albion soll sich intensiv mit einer Verpflichtung beschäftigen, wobei Trainer Fabian Hürzeler den Transfer persönlich vorantreiben soll. Für den Klub wäre Neuer eine spektakuläre und erfahrene Lösung auf der Torhüterposition.

Die endgültige Entscheidung liegt jedoch beim Spieler selbst. Neben einem möglichen Wechsel ins Ausland steht auch ein Karriereende im Raum, sollte keine Einigung mit Bayern erzielt werden. Damit bleibt offen, ob Neuer seine Laufbahn fortsetzt – und wenn ja, in welchem Trikot.