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Es ist Schluss

Divock Origi beendet mit 31 Jahren seine Karriere

Autor: | Publiziert: 8 Juni, 2026 17:06
Divock Origi beendet mit 31 Jahren seine Karriere

Der belgische Stürmer Divock Origi gibt mit 31 Jahren sein Karriereende bekannt.

Bereits seit Beginn dieses Jahres ist der Angreifer vereinslos, nachdem er zuvor noch für Milan auflief. Nun zieht Origi einen Schlussstrich unter seine Karriere. «Ich habe mir meinen Kindheitstraum erfüllt, auf den grössten Bühnen zu spielen und die grössten Trophäen zu gewinnen. (…) An jeden Verein und alle Trainer und Teamkollegen, die mir zur Seite standen: Danke. Ihr habt mich auf eine Weise geprägt, die weit über den Platz hinausgeht. Es war mir eine Freude, Belgien, mein Heimatland, zu vertreten und gleichzeitig Kenia, meine Wurzeln, zu tragen. (…) Die Mission ist erfüllt.»

Ausgebildet wurde der Angreifer einst in Lille. Die erfolgreichsten Jahre erlebte er beim FC Liverpool, wo er den englischen Meistertitel und auch den Champons League-Titel gewann.

Für Belgien lief er in 32 Länderspielen auf.

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