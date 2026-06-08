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In Lille

Olivier Giroud verlängert und macht bis 40 weiter

Autor: | Publiziert: 8 Juni, 2026 18:45
Olivier Giroud verlängert und macht bis 40 weiter

Der französische Torjäger Olivier Giroud hängt beim OSC Lille eine weitere Saison an.

Der frühere Nationalspieler hat seinen Ende Juni auslaufenden Vertrag um ein weiteres Jahr bis Juni 2027 verlängert. Giroud wird somit bis zu seinem 40. Geburtstag im September und darüber hinaus weiterspielen.

«Ich freue mich sehr, dieses Abenteuer hier fortzusetzen. Ich fühle mich bei LOSC grossartig und rundum erfüllt. Der herzliche Empfang der Fans in dieser Saison in Lille, wie in allen französischen Stadien, hat mich zutiefst berührt. Vor allem identifiziere ich mich mit dem Projekt LOSC, einem Verein mit Werten, die ich teile, einem Verein, der hart arbeitet und sich durch seine Methoden und Ergebnisse von anderen abhebt. Ich will immer mehr und bin fest entschlossen, weiterzumachen und dieses Jahr noch besser zu werden», sagt der Stürmer zu seiner Verlängerung.

Giroud kehrt im vergangenen Sommer in seine französische Heimat zurück. Für Lille gelangen ihm in 44 Partien elf Tore.

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