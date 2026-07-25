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Medizincheck anberaumt

WM-Entdeckung Vozinha vor Unterschrift bei neuem Klub

Autor: | Publiziert: 25 Juli, 2026 09:46
WM-Entdeckung Vozinha vor Unterschrift bei neuem Klub

Vozinha hat mit Kap Verde bei der WM einen sensationellen Auftritt hingelegt. Als Belohnung winkt dem Goalie nun ein Wechsel zu einem neuen Klub.

Josimar José Évora Dias, kurz Vozinha, steht kurz davor, einen Vertrag bei einem neuen Verein zu unterschreiben. Wie der Fussballinfluencer Fabrizio Romano berichtet, steht Vozinha unmittelbar vor einem Wechsel zu Colo-Colo.

Der 40 Jahre alte Goalie und der chilenische Erstligist seien sich mündlich über eine Zusammenarbeit einig. Am Wochenende soll alles schriftlich fixiert und im Anschluss der Medizincheck absolviert werden.

Vozinha stand bis vor der WM beim portugiesischen Zweitligisten Chaves unter Vertrag. Beim grössten Turnier der Welt machte der Torhüter dann mit überragenden Leistungen auf sich aufmerksam – und hat nun so einen neuen Klub gefunden.

Vozinha hat bei der WM mit Debütant Kap Verde das absolute Maximum aus sich herausgeholt. Seine Reflexe auf der Linie, seine Strafraumbeherrschung und seine emotionale Leader-Mentalität machten ihn zu einer der prägendsten Figuren des gesamten Turniers. Kap Verde scheiterte im Sechzehntelfinale am späteren Finalisten Argentinien erst mit 2:3 nach Verlängerung.

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