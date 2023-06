Exklusiv: Schweizer Spieler aus der 6. Liga winkt Profivertrag im Kosovo

Oruc Teke bietet sich gerade die letzte Chance in seiner Karriere, im professionellen Fussball unterzukommen. Dem Spieler des FC Klingnau liegt ein unterschriftsreifer Vertrag des FC Phoenix Banjë vor.

Dem FC Phoenix Banjë ist vor wenigen Tagen ein echter Coup gelungen. MC Kresha, der bürgerlich Kreshnik Fazliu heisst, ist beim kosovarischen Zweitligisten in die sportliche Leitung eingestiegen. Zuvor hatte der im Kosovo äusserst populäre Rapper und Songwriter sein Trainerdiplom erworben.

FC Phoenix Banjë bietet Oruc Teke Einjahresvertrag

Noch in dieser Woche steht dem FC Phoenix Banjë ein weiterer Vertragsabschluss bevor. Oruc Teke steht nach 4-4-2.ch-Informationen unmittelbar vor dem Wechsel. Dem 25-Jährigen liegt ein unterschriftsreifer Vertrag vor, der zunächst für ein Jahr gelten soll – und ihm ein für kosovarische Verhältnisse stattliches Salär von monatlich 1.500 Euro plus Prämien inklusive Unterkunft garantieren würde.

Teke wurde mit seinem Berater Serkan Bükücü von der Agentur Profundo Sports Management am Vereinsgelände gesichtet. Am Freitag dieser Woche läuft die Deadline ab, dann würde Tekes Traum vom professionellen Fussball endgültig platzen. Sogar der Erstligist KF Llapi soll Teke auf dem Zettel haben.

Sollte der Transfer tatsächlich über die Bühne gehen, wäre es nicht nur für Teke ein sehr grosser Schritt in seiner Laufbahn respektive ein komplett neuer Lebensabschnitt. Es wäre mit nüchternem Blick auch eine echtes Fussballmärchen.

Oruc Teke im Aargau eine kleine Berühmtheit

Teke spielt aktuell für den FC Klingnau, einem Schweizer Klub aus der 6. Liga. Im Kanton Aargau ist der feine Techniker, der vorwiegend im defensiv-zentralen Mittelfeld zum Einsatz kommt und dort den versierten Ballverteiler gibt, wahrlich kein Unbekannter.

Teke wurde kürzlich zum dritten Mal in Folge in die Bestenauswahl des Aargauer Fussballverbands gewählt. In der Vergangenheit gab es schon einige Angebote aus dem Profibereich, unter anderem der türkische Drittligist Afyonspor wollte Teke.

aoe 29 Juni, 2023 09:58