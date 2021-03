Hamsik vor überraschendem Transfer

Marek Hamsik beendet sein Fussballabenteuer in China und steht offenbar vor der Rückkehr nach Europa. Die Klubwahl überrascht dabei durchaus.

Seine Zeit in China ist offenbar vorbei, für Marek Hamsik soll es zurück in europäische Gefilde gehen – genauer gesagt nach Nordeuropa. Laut dem schwedischen “Sport Expressen” hat der Mittelfeldspieler mit dem IFK Göteborg bereits eine mündliche Übereinkunft getroffen. Für drei Monate soll die Zusammenarbeit angelegt sein.

Zwei Jahre war Hamsik beim chinesischen Dalian Professional beschäftigt, löste dort seinen Vertrag dem Vernehmen nach allerdings auf. Um seine Rückkehr nach Europa zu beschleunigen, soll er zeitnah die medizinischen Untersuchungen in Göteborg absolvieren.

Doch nach Schweden sollte es für den 33-Jährigen eigentlich gar nicht gehen. Vielmehr wollte Hamsik zu seinem Ausbildungsklub Slovan Bratislava zurückkehren, konnte hierfür jedoch seine Vertragsauflösung in China nicht rechtzeitig beschliessen.

In Schweden ist die Wechselperiode noch bis Ende März geöffnet. Dort will sich Hamsik auf die Teilnahme an der diesjährigen Europameisterschaft mit der slowakischen Nationalmannschaft vorbereiten. Hamsik ist in Europa vor allem durch sein knapp zwölfjähriges Engagement beim SSC Neapel sowie seinem Irokesenschnitt bekannt.

aoe 5 März, 2021 15:22