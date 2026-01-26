Die BVB-Bosse sind wegen Anselmino stinksauer auf Chelsea

Chelsea beordert den für die aktuelle Saison ausgeliehenen Verteidiger Aaron Anselmino vorzeitig an die Stamford Bridge zurück. Dies macht die Dortmunder Verantwortlichen mächtig sauer.

Diese wollten unbedingt bis Saisonende auf den 20-jährigen Argentinier zählen. Der neue Chelsea-Coach Liam Rosenior hat nun aber einen zusätzlichen Innenverteidiger gefordert und bekommt ihn in Form eines bereits unter Vertrag stehenden Spielers. Chelsea hatte im Leihvertrag eine Klausel zur vorzeitigen Rückkehr einbauen lassen, die nun zur Anwendung kommt.

Der Entscheid kommt plötzlich: Laut «Bild» waren die BVB-Bosse über die Massnahme sehr überrascht – und auch enttäuscht und verärgert. Eine Woche vor der Transfer-Deadline gerät der Bundesligist unter Druck. Ein Not-Deal sei zum aktuellen Zeitpunkt nicht geplant. Der 20-jährige Italiener Filippo Mane wird nun aber erst einmal nicht verliehen.

Update: Der BVB und Chelsea machen die Rückkehr von Anselmino nach London am Montagmittag offiziell.