FCZ angelt sich Stürmer mit 59 Premier League-Partien

Der FC Zürich legt kurz vor Transferschluss in der Offensive nach und schnappt sich den routinierten Stürmer Ivan Cavaleiro.

Der 32-Jährige Portugiese war zuletzt während eines knappen Jahres in seiner Heimat beim Erstligisten CD Tondela beschäftigt. Dort hat er den Kontrakt Anfang Februar aber aufgelöst. Nun unterschreibt Cavaleiro beim FCZ bis Saisonende.

Der Linksaussen wurde einst bei Benfica ausgebildet und kam in der Vergangenheit auch zu zwei Einsätzen für die portugiesische Nationalmannschaft. Er verfügt über sehr viel Erfahrung und war schon in diversen Topligen beschäftigt. unter anderem bei Deportivo La Coruna in La Liga, bei Monaco in der Ligue 1 und bei Fulham und Wolverhampton in der Premier League. Auch in der Türkei war Cavaleiro schon beschäftigt.

In Zürich wird er ab sofort mit der Rückennummer 8 auflaufen.