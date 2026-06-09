Der FC Basel seine neue Chefin für den Frauenfussball gefunden

Der FC Basel engagiert Nicole Leuthardt als neue Verantwortliche für den FCB-Frauenfussball.

Die 52-jährige Baslerin übernimmt per 1. September die Leitung als Chief Women’s Football Officer und tritt ausserdem in die Geschäftsleitung ein. Derzeit ist Leuthardt als Partnerin bei der Kommunikationsagentur Fadeout tätig. Bereits seit Mai 2024 gehört sie dem Vereinsvorstand des FC Basel an und dadurch mit dem Club bestens vertraut. Für die Bebbi wird sie ihre Engagement bei Fadeout beenden. Ob sie weiterhin im FCB-Vereinsvorstand bleiben wird, ist noch Gegenstand von entsprechenden Gesprächen.

«Ich freue mich sehr darauf, gemeinsam mit Danique Stein und dem ganzen Team die FCB-Frauen in Basel und der Region noch stärker zu verankern und den eingeschlagenen Weg der Professionalisierung konsequent weiterzugehen», sagt Leuthardt. «Der Frauenfussball liegt mir am Herzen und an der WEURO im vergangenen Jahr konnte man dessen Potenzial erkennen. Ich werde mich in meiner FCB-Funktion mit all meiner Erfahrung und meinem Netzwerk dafür einsetzen, diesem wichtigen Bereich des Clubs zu mehr Visibilität und einem grösseren Stellenwert zu verhelfen.»

VR-Präsident David Degen meint: «Wir freuen uns sehr darüber, mit Nicole Leuthardt eine äusserst kompetente und engagierte Basler Persönlichkeit für diese Aufgabe gefunden zu haben. Sie hat ein sehr gutes Verständnis von Führung, Organisation sowie Struktur und ich bin sicher, dass sie in der FCB-Frauenabteilung die notwendigen Hebel in Bewegung setzen wird. Mir ist es wichtig, dass wir auch in diesem Bereich sportlich das Maximum herausholen, dabei aber auch möglichst effizient und nachhaltig wirtschaften.»