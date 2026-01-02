Urs Fischer kriegt bei Mainz 05 einen neuen Stürmer eines Ligakonkurrenten

Mainz 05 verstärkt seine Offensive für die zweite Saisonhälfte mit dem Augsburger Phillip Tietz.

Der 28-jährige Mittelstürmer wechselt für rund 4 Mio. Euro Ablöse zum Team von Urs Fischer und gibt dem Schweizer Trainer eine zusätzliche Option im Angriff. Tietz blickt auf eine schwierige erste Saisonhälfte zurück: In Augsburg übernahm er keine zentrale Rolle und kam in der Bundesliga kein einziges Mal in der Startelf zum Zug. In zehn Teileinsätzen resultierte ein Treffer.

In Mainz könnte er eine wichtige Rolle als Zielspieler im Angriff übernehmen. Er passt ins System von Urs Fischer.

Neben ihm könnte auch der Stuttgarter Flügelstürmer Silas schon in Kürze nach Mainz wechseln.